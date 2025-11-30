وزير الصحة: صفحة خالدة في سجل الوطن

دبي (وام)



أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن «يوم الشهيد» سيبقى صفحة خالدة في سجل الوطن تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وتتعانق فيها راية المجد بتضحيات أبناء الإمارات الذين خطوا بدمائهم أسمى معاني الفداء.

وقال إن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال إلى دروب البطولة والعزة، ومصدر إلهام لكل من يترجم حب الإمارات إلى وفاء نابض بالعطاء، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نهجاً إنسانياً يُكرّم أسر الشهداء ويخلد ذكرى أبنائهم الذين غرسوا في الوجدان معنى الشرف في العطاء والسمو في الفداء.