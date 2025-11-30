مسؤولون في وزارة الدفاع: محطة وطنية لتجديد العهد مع تضحيات أبناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



أكد المتحدثون الرسميون باسم وزارة الدفاع أن الاحتفاء بيوم الشهيد يشكل محطة وطنية خالدة لتجديد العهد مع تضحيات أبناء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وقيمها الراسخة في السلام والعدل والإنسانية.





المكانة العظيمة

قال العقيد الركن محمد المنصوري: إن يوم الشهيد يؤكد المكانة العظيمة التي يحظى بها شهداء الإمارات، فهم من جسدوا أسمى معاني الإقدام والولاء، وإن استذكار بطولاتهم يعزز روح التضحية والعطاء في نفوس أفراد المجتمع.





وحدة القيادة والشعب

قال العقيد محمد القايدي: إن هذه المناسبة تعكس وحدة قيادة الإمارات وشعبها، وتبرز التلاحم الوطني الذي تميزت به الدولة منذ تأسيسها، وإن مظاهر المشاركة المجتمعية في يوم الشهيد تعبر عن تقدير الجميع لمن وهبوا حياتهم دفاعاً عن الوطن.





رمز الوفاء

قال العقيد حمد الشرياني: تولي وزارة الدفاع مناسبة يوم الشهيد أهمية خاصة، بوصفها رمزاً للوفاء والتقدير للتضحيات، مؤكدة أن هذه المناسبة تهدف إلى إبراز معاني التضحية والوحدة، وتعزيز المسؤولية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية في المجتمع.





الروابط الإنسانية

قال المقدم ركن عمر النعيمي: إن ما يظهره المجتمع من تضامن واسع مع أسر الشهداء يعكس عمق الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، وإن هذا التلاحم هو أحد أسرار قوة الإمارات وقدرتها على مواجهة التحديات بثبات.





المسؤولية الوطنية

قال الرائد ركن بدر الحفيتي: إن إحياء مناسبة يوم الشهيد يعزز لدى الشباب الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويعمق فهمهم لدورهم في حماية مكتسبات الدولة وصون أمنها، وإن الشهداء سيبقون القدوة والنموذج في الإخلاص والولاء.



تجسيد لقيم الوفاء

اختتم المتحدثون بالتأكيد على أن يوم الشهيد سيظل مناسبة وطنية متجددة لتجسيد قيم الوفاء، وترسيخ معاني التضحية التي كانت ولا تزال ركناً أصيلاً، وحجر أساس في مسيرة الإمارات ونهضتها، وأن يوم الشهيد يأتي تقديراً وعرفاناً لهذه التضحيات، سائلين المولى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً.