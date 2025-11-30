الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن طوق: رمز خالد للعطاء والانتماء للوطن

عبدالله بن طوق: رمز خالد للعطاء والانتماء للوطن
30 نوفمبر 2025 04:10

أبوظبي (الاتحاد) 

أكّد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والعزة بتضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، ليظل شامخاً بين الأمم، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستبقى رمزاً خالداً للعطاء والانتماء لهذا الوطن.
وقال معاليه: «نستحضر في هذا اليوم الغالي، بطولات شهدائنا الذين سطروا أروع معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وعزته، ونستلهم منها روح التضحية والفداء، ونجدد العهد على أن تبقى قيمهم النبيلة نبراساً نهتدي به في مواصلة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، والتي نحصد ثمارها يوماً بعد يوم، نمواً وازدهاراً ورفعة لوطننا الغالي».

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
وزارة الاقتصاد والسياحة
عبدالله بن طوق
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©