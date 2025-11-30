الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

آمنة الضحاك: منارةٌ تلهمنا معاني البذل والانتماء

آمنة الضحاك: منارةٌ تلهمنا معاني البذل والانتماء
30 نوفمبر 2025 04:10

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل إماراتي، ومحطة نجدد فيها الفخر ببطولات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لراية الإمارات، ليسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم العزة والكرامة.
وقالت معاليها: «في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحياتٍ خالدةٍ سطّرها أبناءُ الوطن الأبرار من أجل أمنه وسلامته ورفعته. إن هذه التضحيات ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي مدرسة في الوطنية، ومنارة مضيئة تُرشد الأجيال الحالية والقادمة إلى أسمى معاني الولاء والانتماء للأرض والقيادة. لقد رسّخ شهداؤنا ببطولاتهم حقيقة أن حبَّ الإمارات يُصان بالفعل والعطاء اللامحدود، والإخلاص في ميادين الواجب كافة». 

آمنة الضحاك
الإمارات
يوم الشهيد
