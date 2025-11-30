الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمر العلماء: بطولات وطنية راسخة في الوجدان

عمر العلماء: بطولات وطنية راسخة في الوجدان
30 نوفمبر 2025 04:10

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن ذكرى يوم الشهيد تجسد أسمى معاني الوفاء لشهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرفة من التضحية والإخلاص والانتماء.
 وقال معالي عمر سلطان العلماء: يمثل يوم الشهيد محطة وطنية بارزة نستذكر فيها بطولات خالدة في الوجدان لأبطال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وستظل تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال.
وتوجه معاليه بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أمهات الشهداء وعائلاتهم، مؤكداً أن كل شهيد هو انعكاس لقيم الولاء والانتماء التي غُرست في نفوس أبناء الإمارات.

