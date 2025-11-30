عهود الرومي: مصدر إلهام للأجيال

دبي (الاتحاد)



أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن شهداء دولة الإمارات يمثلون قدوة في الوفاء والعطاء في سبيل رفعة الوطن، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الانتماء للإمارات والولاء للقيادة الرشيدة.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: تفخر دولة الإمارات، بأبنائها البررة الذين قدموا أرواحهم فداء لازدهار الوطن واستقراره وازدهاره، وتعتز بالقيم النبيلة التي يمثلونها والتي تربوا عليها، في ظل منظومة أسرية رسخت فيهم أسمى معاني الوفاء والعطاء.

وأضافت عهود الرومي: «أتوجه بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، إلى أسر وأمهات شهداء الإمارات؛ تقديراً للنموذج الوطني الأصيل الذي رسخوه في أبناء الوطن جيلاً بعد جيل».