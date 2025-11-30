أحمد بالهول: أروع أمثلة الفداء والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين ضربوا أروع أمثلة الفداء والعطاء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحرصاً على ازدهاره. سيبقى نبلهم وإقدامهم مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، ومنارة تلهم أبناء الإمارات لمواصلة العمل والبذل في سبيل رفعة دولتنا الغالية».

وأضاف معاليه: «إن مسيرة التضحية التي سطرها شهداؤنا الأبطال تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس شبابنا معاني الإقدام والإخلاص، تلك القيم التي تشكل جوهر العمل الوطني بكافة جوانبه وتفاصيله. وفي هذا اليوم الوطني، نتوجه بتحية إجلال ووفاء إلى أسر الشهداء التي جسدت أبهى قيم الصبر والعزيمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بعزيمة لا تلين لتظل راية الإمارات عالية».