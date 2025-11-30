الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

أحمد بالهول: أروع أمثلة الفداء والعطاء

أحمد بالهول: أروع أمثلة الفداء والعطاء
30 نوفمبر 2025 04:10

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين ضربوا أروع أمثلة الفداء والعطاء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحرصاً على ازدهاره. سيبقى نبلهم وإقدامهم مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، ومنارة تلهم أبناء الإمارات لمواصلة العمل والبذل في سبيل رفعة دولتنا الغالية».
وأضاف معاليه: «إن مسيرة التضحية التي سطرها شهداؤنا الأبطال تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس شبابنا معاني الإقدام والإخلاص، تلك القيم التي تشكل جوهر العمل الوطني بكافة جوانبه وتفاصيله. وفي هذا اليوم الوطني، نتوجه بتحية إجلال ووفاء إلى أسر الشهداء التي جسدت أبهى قيم الصبر والعزيمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بعزيمة لا تلين لتظل راية الإمارات عالية».

الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
يوم الشهيد
