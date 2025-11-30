عبدالرحمن العويس: عهدٌ متجدد على الولاء

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن «يوم الشهيد هو يوم عِزّة وفخر لوطننا الزاهر، فيه نستذكر بكل تقدير وامتنان رجالاً ضحّوا بأرواحهم للذود عن تراب أرضنا الغالية، حتى تظل الإمارات حصناً منيعاً، وهو عهدٌ متجدد على الولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة». وقال معاليه، في تصريح له بالمناسبة: «تحية تقدير وعرفان لأسر شهدائنا الأبطال، رموز الصبر والإيمان، والذين ستظل تضحيات أبنائهم أمانة في أعناقنا، وستظل سيرتهم العطرة مصدر إلهام لكل تضحية، فداءً لهذا الوطن، ودفاعاً عن أرضه ومكتسباته الوطنية»، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل شهداءنا في عليين، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.