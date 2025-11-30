محمد القرقاوي: يوم الشهيد محطة وطنية خالدة

دبي (الاتحاد)



أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة تجسّد قيم التضحية والولاء والانتماء لدولة الإمارات، ويعبّر عن تقدير القيادة والمجتمع لما قدّمه أبناء الوطن من بطولات ستظل راسخة في ذاكرة الدولة وتاريخها. وقال معاليه: «إن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى راسخة في وجدان أبناء الوطن، فهم الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الدولة وازدهارها، وجسّدوا أسمى معاني الواجب الوطني والالتزام بقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تستذكر في هذا اليوم مكانة الشهداء ودورهم في حماية مكتسبات الدولة، وتعبّر عن تقديرها لأُسرِهم الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً في الثبات والصبر.