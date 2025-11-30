الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن حمدان بن زايد يعزِّي في وفاة ناصر محمد القصيلي المنصوري

سلطان بن حمدان بن زايد لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
30 نوفمبر 2025 04:13

غياثي (وام)

قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، ناصر محمد محمد القصيلي المنصوري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في مدينة غياثي.

كما نقل الشيخ سلطان بن حمدان تعازي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 رافق الشيخ سلطان بن حمدان، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

