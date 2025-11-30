طالب بن صقر: مناسبة راسخة في الوجدان

رأس الخيمة (وام)



أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن يوم 30 نوفمبر من كل عام، يمثل أعلى معاني الفخر والشرف والاعتزاز بأبناء الإمارات المخلصين لوطنهم ولقيادتهم، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ورفعته، وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار، فكل يوم يؤكد أبناء الإمارات حبهم وعطاءهم لدولتهم وتضحياتهم في سبيل رفعتها وعزتها.

وقال الشيخ طالب بن صقر، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، إن هذا اليوم يعد مناسبة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نستذكر فيها بطولات رجال حملوا أرواحهم على أكفّهم دفاعاً عن الحق ونصرة للسلام.