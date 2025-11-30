الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

خليفة بن محمد بن خالد: تجسيد لمعاني الفداء والانتماء

خليفة بن محمد بن خالد: تجسيد لمعاني الفداء والانتماء
30 نوفمبر 2025 04:11

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن «يوم الشهيد» يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتجسيد قيم الفداء والانتماء والوفاء، واستحضار شهامة وشجاعة الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في ميادين الشرف والواجب. 
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكرّم شهداء الوطن وأسرهم، وتوليهم رعاية خاصة عبر جميع المبادرات الوطنية. 
ولفت إلى أن الدولة وفرت منظومة شاملة من الخدمات المؤسسية لأسر الشهداء، يشرف عليها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، لضمان حياة كريمة تشمل مجالات الإسكان والتعليم والصحة والتمكين. 

