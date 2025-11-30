الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن طحنون: ترسيخ قيم الولاء للوطن والقيادة

سلطان بن طحنون: ترسيخ قيم الولاء للوطن والقيادة
30 نوفمبر 2025 04:11

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الإمارات، ومحطة فخرٍ واعتزازٍ نستذكر فيها بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته وأمنه واستقراره.
وقال معاليه: «في هذا اليوم المجيد، نقف جميعاً إجلالاً لشهدائنا الذين رفعوا راية الإمارات عالية خفاقة ببطولاتهم وإقدامهم، فكانوا مثالاً للوفاء والإخلاص والانتماء».
 وأضاف : «يوم الشهيد يرسخ في نفوسنا قيم الولاء للوطن والقيادة، ويعزز في الأجيال القادمة معاني التضحية والعطاء في سبيل رفعة الإمارات وحماية مكتسباتها».

