سلطان بن طحنون: ترسيخ قيم الولاء للوطن والقيادة

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الإمارات، ومحطة فخرٍ واعتزازٍ نستذكر فيها بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته وأمنه واستقراره.

وقال معاليه: «في هذا اليوم المجيد، نقف جميعاً إجلالاً لشهدائنا الذين رفعوا راية الإمارات عالية خفاقة ببطولاتهم وإقدامهم، فكانوا مثالاً للوفاء والإخلاص والانتماء».

وأضاف : «يوم الشهيد يرسخ في نفوسنا قيم الولاء للوطن والقيادة، ويعزز في الأجيال القادمة معاني التضحية والعطاء في سبيل رفعة الإمارات وحماية مكتسباتها».