محمد بن خليفة: شهداء الوطن قدوة لأبنائنا

أبوظبي (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الإمارات، متجذرة راسخة في وجدان أبنائها جيلاً بعد جيل، وأن الإمارات قيادة وشعباً لن تنسى أبداً أبناءها فلذات أكبادها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعتها وعزتها وصوناً لترابها الغالي ومقدراتها.

وحيا سموه في كلمة له في «ذكرى يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام «أسر الشهداء وأبناءهم وذويهم الصابرين رغم آلام الفقد ليؤكدوا أن الوطن قوي بأبنائه، منيعة أركانه بإخلاصهم».

وأكد سموه أن شهداء الوطن سيبقون على الدوام مثالاً يحتذى وقدوة لأبناء الإمارات جيلاً بعد جيل بعدما سطروا بدمائهم الزكية ملحمة الكرامة والعزة والفداء.