نهيان بن زايد: شهداء الوطن الأبرار قدموا أرواحهم دفاعاً عن الحق

أبوظبي (الاتحاد)



أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن شهداء الوطن الأبرار قدموا أرواحهم دفاعاً عن الحق ودعماً للأمن والاستقرار والسلام، موضحاً سموه أن يوم الشهيد، الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، بات يوماً تتجسد فيه قيم تآزر المجتمع وتكاتفه وتلاحمه، تعبيراً عن الولاء والانتماء إلى أرض الإمارات الطيبة. وأضاف سموه: «نعبِّر عن مدى العرفان والتقدير الذي نكنه لذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قضوا في ميادين الشرف والكرامة، ولم يترددوا في بذل دمائهم الزكية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم». وقال سموه إن الاهتمام والتكريم الذي توليه القيادة الرشيدة لأسر الشهداء، يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية وحاضرة في قلوب وأذهان أبناء الوطن، وخالدة في صفحات تاريخنا، لتضيء لنا الدرب نحو مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة بأسمى معاني الإخلاص والتفاني في العمل الوطني.

واختتم سموه: «نقف في هذا اليوم المجيد وقفة إجلال وإكرام لشهداء الوطن، مشاعل النور التي تضيء الطريق للأجيال، لمواصلة رحلة الازدهار والنماء، ولتبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة بعز وشرف وشموخ، وليبقى علم الإمارات خفاقاً في سماء الكرامة، ولتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للسلام والأمن والاستقرار والتسامح والإنسانية».