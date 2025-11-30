الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: وقفة عرفان وامتنان لذكرى الشهداء

لطيفة بنت محمد: وقفة عرفان وامتنان لذكرى الشهداء
30 نوفمبر 2025 04:12

دبي (وام)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم الشهيد» يمثل محطة تأملية يقف فيها أبناء الإمارات أمام قيم التضحية والفداء في سبيل الوطن. ففي هذا اليوم، نحيي ذكرى شهداء الإمارات الأبرار الذين سطروا أسمى معاني الشجاعة والإقدام، وقدموا أرواحهم دفاعاً عن كرامة الوطن وعزة شعبه.
وقالت سموها: «في يوم الشهيد نسمع صدى خطوات أبطالنا وهم يمضون بكل عزة وإباء على دروب التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته، ملبين نداء الواجب، متسلحين بقوة الحق، وثبات الشجعان.. نتأمل قصصهم وقوة إرادتهم وانتمائهم لوطنهم الذي غرس فيهم روح الشهامة والمروءة والإقدام.. فوهبوه أرواحهم وبادلوه العطاء والإخلاص.. وتركوا وراءهم إرثاً ملهِماً.. وقصصاً تشهد بأن المجد لا يصنع إلا بالتضحيات الصادقة.. وستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة الوطن.. ومحفوظة في ضمير ووجدان أبنائه.. فبفضل هذه التضحيات، تنعم إماراتنا اليوم بالأمن والاستقرار.. وتواصل بناء مستقبلها بكل ثقة وإصرار».
وأشارت سموها إلى أن «يوم الشهيد» يعد وقفة عرفان وامتنان لذكرى الشهداء الأبرار، وتكريماً رفيعاً لذويهم الذين غرسوا في نفوسهم حب الوطن وعززوا فيهم قيم الولاء والانتماء، فضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء، ليبقى وطننا آمناً وشامخاً على الدوام.

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
لطيفة بنت محمد
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©