الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن محمد: أبطال سطروا بتضحياتهم صفحات مشرقة

منصور بن محمد: أبطال سطروا بتضحياتهم صفحات مشرقة
30 نوفمبر 2025 04:12

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نقف فيها إجلالاً وامتناناً لأبطال الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، فسطروا بتضحياتهم صفحات مشرقة في سجل العزة والكرامة، وحافظوا على رايته عالية خفاقة في ساحات الشرف والإباء، ملبين نداء الواجب بكل تفانٍ وإنكار للذات.
وقال سموه: «في هذا اليوم نستحضر بمشاعر الإجلال والتقدير ما قدمه شهداؤنا الأبرار من نماذج خالدة في الإيثار والشجاعة والإقدام، مجسدين أسمى معاني الانتماء لوطنهم والولاء لقيادتهم، مؤكدين أن الإمارات كانت وستظل حاضرة حيثما يحل نداء الواجب لنصرة الحق وإعلاء كلمته ومد يد العون للمحتاج ودفع الخطر عن الأبرياء وإرساء مقومات الأمن والسلام».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستبقى ذكرى شهدائنا الأبطال خالدة في وجدان الوطن، نستلهم منها قيم العطاء والإخلاص والتفاني، ونجدد معها العهد على مواصلة مسيرتهم في حماية المكتسبات وصون راية الإمارات خفاقة في سماء الكرامة».
وأشاد سموه بأسر الشهداء وما قدموه من نموذج ملهم في الاصطفاف تحت راية الوطن وخلف قيادتهم الرشيدة، مقدمين الغالي والنفيس في سبيل الوطن، وقال سموه: «تحية لأمهات وآباء الشهداء الذين قدموا للوطن أثمن ما يملكون، فكانوا مثالاً في الثبات والفخر بتضحيات ستظل مصدر فخر للأجيال، وتحية لأبناء الشهداء الذين يحملون إرثاً خالداً يرفع رؤوسهم عالياً، فهم أبناء رجال عاشوا أبطالاً ورحلوا أعزة كرماء».

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
منصور بن محمد
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©