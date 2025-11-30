الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد: تضحيات خالدة صانت الوطن ورفعت رايته

عمار بن حميد: تضحيات خالدة صانت الوطن ورفعت رايته
30 نوفمبر 2025 04:12

عجمان (وام) 

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن يوم الشهيد وفاء لتضحيات خالدة صانت الوطن ورفعت رايته، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة الوطنية الجليلة تخلد ذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم المباركة، التي سجلوا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر وإباء.
 وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن يوم الشهيد تعبير صادق عن تقدير الإمارات قيادة وشعباً لهذه التضحيات الجليلة، وعرفان لما قدمه الشهداء فداء لوطنهم.
 وقال سموه: «إن يوم الشهيد هو يوم للوطن، يوم للفخر بأبطال بذلوا أرواحهم لنحيا بأمان، ويوم يرسخ قيم التفاني والإخلاص والولاء لقيادتنا الرشيدة، ويزيد شعبنا الأبي ترابطاً وتماسكاً لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، ولتبقى راية الإمارات عالية وشامخة».
وأكد سمو ولي عهد عجمان، في كلمة بهذه المناسبة، أن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، هو مناسبة للاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار، وما يمثلونه من قيم الشجاعة والإقدام والفداء.
وأضاف سموه: «إن الإمارات تحتفي ببطولات أبنائها وتضحيات شهدائها، ليكون لهذا اليوم مكانة خاصة تهفو فيها قلوب الشعب إلى الامتنان والفخر بروح الشهيد التي جادت في ساحات الدفاع عن الدين والوطن والحق».
وقال سمو ولي عهد عجمان: «نستذكر في يوم الشهيد مآثر الأبطال الذين روت دماؤهم ميادين القتال، وهم المصطفون عند الله وهم الذين حملوا شرف الدفاع عن الدين والوطن، وأكرمهم الله تعالى ليكونوا شهداء مخلدين في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والصالحين».

