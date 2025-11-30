الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مكتوم بن محمد: الشهداء خلدوا قيم البطولة والوفاء

مكتوم بن محمد: الشهداء خلدوا قيم البطولة والوفاء
30 نوفمبر 2025 04:12

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية مهمة، يستذكر فيها أهل الإمارات تضحيات أبطال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وحفظاً لكرامته وصوناً لسيادته، مشيراً سموه إلى أن تخليد ذكرى الشهداء الأبرار واجب وطني يجسد قيم الوفاء لمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن، ويؤكد أن تضحياتهم ستظل راسخة في وجدان أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.
 وقال سموه: «يوم الشهيد يجمع أبناء الإمارات على قيم الوفاء والولاء والانتماء، فهو يوم للفخر برجال وقفوا بشجاعة وإيمان للدفاع عن وطنهم، وتحقيق رسالته الإنسانية في نصرة الحق ونشر السلام. لقد جسد شهداؤنا بأرواحهم معنى الواجب الوطني، وأثبتوا أن الدفاع عن الإمارات وشرف حمايتها هو أسمى درجات التضحية والعطاء».
وأضاف سموه: «لقد أرسى الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً راسخة، قوامها بذل الغالي والنفيس، والالتزام بالمبادئ العليا للاتحاد والحفاظ على مقدراته. ويسير على هذا النهج رجال مخلصون اختاروا طريق العزة والكرامة، مؤمنين بأن رفعة الوطن تستحق كل تضحية. واليوم، تواصل قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ترسيخ هذه القيم، وتعزيز مكانة الشهداء في ذاكرة الوطن».

