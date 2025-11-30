الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فارس المزروعي: أسمى صور الانتماء للوطن

فارس المزروعي: أسمى صور الانتماء للوطن
30 نوفمبر 2025 04:11

أبوظبي (وام)

أكد معالي فارس محمد المزروعي، المستشار في ديوان الرئاسة، أن الثلاثين من نوفمبر يوم نعلي فيه قيمة الشهادة، التي تمثل ذروة البذل والعطاء، وقمة معاني البسالة والفداء، وأسمى صور الانتماء للوطن والولاء لقيادته.
وقال معاليه في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»: «نستذكر بكل فخرٍ وإجلال تضحيات آبائنا وإخواننا الذين بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعاً عن الدولة، وصوناً لسيادتها، وحماية لمواطنيها، ولتظل رايتها عالية». وجدد معاليه العهد للشهداء الأبرار، مدنيين وعسكريين، بأن تظلّ أرواحهم الطاهرة مناراتٍ تُضيء دروب الأجيال.

