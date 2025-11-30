أحمد الحميري: مصدر إلهام للأجيال المقبلة

أبوظبي (وام)



أكد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، أن تضحيات شهداء الإمارات البواسل ستظل أوسمة شرف على صدر كل مواطن، ومصدر إلهام للأجيال المُقبلة، وشاهداً بأن حبّ الوطن ليس مجرد شعارات تُرفع، وإنما هو بذلٌ وعطاءٌ وفداءٌ، في سبيل رفعته وأمنه وسيادته.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «الثلاثون من نوفمبر يومٌ مجيدٌ تُعلي فيه دولتنا، قيادةً وشعباً، قيم الشهادة، إجلالاً وتخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار الذين سطّروا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة صفحات نرويها لأبنائنا وأحفادنا لتظلّ حاضرة في عقولهم، راسخة في وجدانهم».