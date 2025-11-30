الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالملك بن كايد: ترسيخ الحق والعدل والسلام

عبدالملك بن كايد: ترسيخ الحق والعدل والسلام
30 نوفمبر 2025 04:11

رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد هو يوم وطني خالد نستحضر فيه بفخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وصوناً لسيادتها، وحماية لمنجزاتها، وترسيخاً لقيم الحق والعدل والسلام.
وقال معاليه، بهذه المناسبة: «سيبقى شهداؤنا أحياء في قلوبنا، وستبقى ذكراهم باقية في صفحات تاريخنا، وسيبقون رموزاً للفخر»، لافتاً إلى أن دماءهم الزكية ستظل صفحة مشرقة في تاريخ دولتنا، ونبراساً نهتدي به في مسيرة العطاء.

