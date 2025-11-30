علي سعيد النيادي: امتداد لقيم الاتحاد

أبوظبي (وام)



أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن يوم الشهيد يجسد واحدةً من أنبل المحطات في مسيرة دولة الإمارات، يومٌ نُجدد فيه العهد والوفاء لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وكرامته. وقال: «إنّ يوم الشهيد مناسبة للاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات من صورٍ مشرّفة في ميادين الشرف والواجب، مجسدين أسمى معاني الشجاعة. وفي كل أسرةٍ قدّمت شهيداً، نرى رمزاً للوطنية الخالصة، وامتداداً لقيم الاتحاد التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».