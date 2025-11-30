حمد المدفع: تجسيد لأروع قصص الشجاعة

أبوظبي (وام)



أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» هو تجسيد لأروع قصص الشجاعة والإقدام، وأبهى مثال على الإرادة القوية لأبناء الإمارات في ساحات الفداء والكرامة والدفاع عن الوطن.

وتوجَّه معاليه بأعظم آيات التقدير إلى ضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسلّحة، وإلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية، وأبناء الإمارات العاملين في مختلف ميادين البذل والعطاء، داعياً العليّ القدير أن يحفظ دولتنا، ويتغمّد شهداءنا بواسع رحمته، ويُسكِنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.