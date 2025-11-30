الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد جمعة الزعابي: ذكرى حاضرة في أرجاء الوطن

أحمد جمعة الزعابي: ذكرى حاضرة في أرجاء الوطن
30 نوفمبر 2025 04:11

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، أن ذكرى شهداء الإمارات ستظل حاضرة في كلّ أرجاء الوطن.
وقال معاليه، في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»: «في هذا اليوم المبارك، نستحضر بكلّ فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا الذين قدّموا أعظم التضحيات وبذلوا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، ونرفع أسمى آيات التقدير والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين تعهّدوا برعاية أبناء الشهداء وتأمين حياة كريمة لأُسرهم».

