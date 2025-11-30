أحمد جمعة الزعابي: ذكرى حاضرة في أرجاء الوطن

أبوظبي (وام)



أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، أن ذكرى شهداء الإمارات ستظل حاضرة في كلّ أرجاء الوطن.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»: «في هذا اليوم المبارك، نستحضر بكلّ فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا الذين قدّموا أعظم التضحيات وبذلوا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، ونرفع أسمى آيات التقدير والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين تعهّدوا برعاية أبناء الشهداء وتأمين حياة كريمة لأُسرهم».