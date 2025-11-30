الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الفجيرة: الوطن يزهو بتضحيات أبنائه الأبرار

حاكم الفجيرة
30 نوفمبر 2025 08:53

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن تضحيات شهداء الإمارات ليست ذكرى عابرة في الوجدان، بل نبراسٌ يضيء درب الأجيال القادمة، ويعلمهم أن حب الوطن ليس شعارًا يُقال، بل عهدٌ يُوفَى، ومسؤوليةٌ تُحمَل.

وقال سموّه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: "نقف اليوم وقفة يملؤها الفخر والإباء في يوم الشهيد، يومِ العزة والخلود، وقفةَ إجلالٍ أمام تضحياتٍ خالدةٍ سطّرها أبناء الإمارات بدمائهم الزكية، دفاعًا عن الوطن وكرامته، وإيمانًا بعدالة رسالته وإنسانيّة مواقفه".

وأضاف سموه: "في هذا اليوم، لا نستذكر مجرد أسماءٍ مضت، بل نستحضرُ قيماً ساميةً تجسّدت فيهم.. الإقدام، والولاء، والوفاء للوطن وقيادته. لقد مضوا وهم يدركون أن الأوطان لا تُبنى بالكلمات، بل بالثبات على المبدأ، والإخلاص في الميدان، كانوا رجالا ومواقف مشرفة لوطن يزهو اليوم بتضحياتهم العظيمة".

