علوم الدار

رئيس الدولة: في "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار

رئيس الدولة
30 نوفمبر 2025 09:12

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أننا في ذكرى "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الإمارات وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونعبر عن تقديرنا لتضحيات ذويهم واعتزازنا برعايتهم.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"في "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الإمارات وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونعبر عن تقديرنا لتضحيات ذويهم واعتزازنا برعايتهم".
وأضاف سموه:"ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتعيد تأكيد أن الوطن الغالي يستحق منا البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه في كل الميادين واجب مقدس، وأن أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
