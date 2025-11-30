الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: في"يوم الشهيد" نقف إجلالاً لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن

محمد بن راشد
30 نوفمبر 2025 09:26

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أننا في ذكرى "يوم الشهيد" نقف إجلالًا لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، نستحضر مواقفهم الخالدة، نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في يوم الشهيد.. نقف إجلالًا لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.. نستحضر مواقفهم الخالدة.. نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.. رحم الله شهداءنا الأبرار.. لهم المجد، وللوطن العزة والكرامة والفخر".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
