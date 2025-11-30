محمد بن راشد: في"يوم الشهيد" نقف إجلالاً لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أننا في ذكرى "يوم الشهيد" نقف إجلالًا لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، نستحضر مواقفهم الخالدة، نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في يوم الشهيد.. نقف إجلالًا لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.. نستحضر مواقفهم الخالدة.. نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.. رحم الله شهداءنا الأبرار.. لهم المجد، وللوطن العزة والكرامة والفخر".