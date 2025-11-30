منصور بن زايد: في "يوم الشهيد" نستحضر شجاعة أبناء الوطن الذين أوفوا بالعهد

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أننا في ذكرى"يوم الشهيد" نستحضر شجاعة أبناء الوطن الذين أوفوا بالعهد وقدموا أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

وقال سموه عبر منصة "إكس":"في ذكرى يوم الشهيد، نستحضر شجاعة أبناء الوطن الذين أوفوا بالعهد وقدموا أرواحهم فداءً لعزته وكرامته. ونعاهدهم بأن ذكراهم ستظل خالدة، وأن راية الإمارات تبقى عالية خفاقة بعزيمة أبنائها المخلصين. رحم الله شهداء الإمارات الأبرار".