سيف بن زايد: في" يوم الشهيد" نستحضر أرواحاً ارتقت فخلّدها التاريخ عنواناً للشرف والوفاء والانتماء

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة تستحضر فيها بإجلال ذكرى أرواحٍ ارتقت وهي تحمل وجه الوطن، فخلّدها التاريخ عنوانًا للشرف والوفاء والانتماء.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في يوم الشهيد… يسمو الوطن بإجلاله أمام رجالٍ نقشوا بثباتهم وشجاعتهم ووطنيتهم عهد الخلود، لتبقى الإمارات عزيزة منيعة شامخة برايتها. نستحضر أرواحًا ارتقت وهي تحمل وجه الوطن، فخلّدها التاريخ عنوانًا للشرف والوفاء والانتماء. ولأسر الشهداء… لكم كل الإجلال؛ فثباتكم مجدٌ وصبركم عزّ لا ينكسر. رحم الله شهداء الإمارات، وأسكنهم الفردوس الأعلى، وجعل ذكراهم نورًا لدرب الوطن، وحفظ دولتنا وقيادتنا ورايتنا الخفاقة بالعز والإباء".