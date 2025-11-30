ذياب بن محمد بن زايد: 30 نوفمبر يوم للشموخ والوفاء

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن يوم الثلاثين من نوفمبر يمثل محطة وطنية عظيمة نستمد منها القوة والفخر والانتماء، ونعبّر فيها عن ولائنا ووفائنا لأبطال سطّروا معاني التضحية والشجاعة والعطاء.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إننا نقف اليوم وقفة إجلال لمن بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، لتظل راية الإمارات بفضل الله ثم بتضحياتهم عالية خفّاقة.

وأضاف سموه أن تضحيات شهدائنا أكبر من أن يحيط بها تكريم؛ فقد بلغوا أعلى مراتب البطولة والإقدام دفاعاً عن الحق والعدل، وخلّدوا أسماءهم في سجل الوطن ووجدان الأمة بما زرعوه فينا من قيم الإيثار والوفاء والانتماء الصادق.

وأكد سموه أن رعاية أبناء الشهداء تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أسر الشهداء عناية شاملة تجسّد أسمى معاني الوفاء، من خلال توفير أشكال الدعم والتمكين المختلفة، التي تضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم.

وقال سموه: "نحيّي اليوم أسر الشهداء ونثمّن دورهم النبيل في حمل رسالة أبنائهم المشرفة، وما قدموه من صبر وولاء للوطن، وستظل تضحياتهم حاضرة في ذاكرة الوطن، تحفظها الأجيال جيلاً بعد جيل".

واختتم سموه قائلاً: "نسأل الله أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يجزي ذويهم خير الجزاء، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان".