خالد بن محمد بن زايد: تضحيات شهدائنا ملهمة لأبناء الوطن لمواصلة العمل من أجل رفعة الإمارات

أكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم الشهيد يمثّل محطة وطنية خالدة يستحضر فيها أبناء الإمارات قيم العزة والفخر والوفاء لمن قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وثوابته الراسخة.

قال سموّه، بهذه المناسبة: "إن بطولات شهداء الإمارات ستظل مصدر إلهام للأجيال، بما تجسّده من شجاعة وإخلاص ومسؤولية وطنية في أسمى معانيها، لتعكس بذلك أصالة المجتمع الإماراتي وصلابته واستعداده الدائم لخدمة الوطن ورفع رايته".

وأضاف سموّه أن أبناء الوطن سيواصلون العمل من أجل رفعة وطنهم وصون مكتسباته، متمسكين بقيم الولاء والانتماء التي رسّخها الشهداء بتضحياتهم الخالدة، بما يعزّز مسيرة التنمية ويُجسّد روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمّد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.