الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن

خولة السويدي
30 نوفمبر 2025 11:50

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن كقيم متجذرة في المجتمع الإماراتي وتؤكد أن أبناء الإمارات مستعدون دائماً لتقديم أغلى ما يملكون فداءً لوطنهم الغالي؛ حيث جاد الشهداء الأبرار بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والذود عنه وصون مكتسباته لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة على الدوام.

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحيي ذكرى «يوم الشهيد»

وأكدت سموها أن تضحيات الشهداء ودماءهم الزكية ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وحاضرةً في قلوب وعقول أبنائه وستظل النبراس الذي نهتدي به في حياتنا ونقدم عبره للأجيال على مر التاريخ أسمى معاني البذل والعطاء للوطن والقيادة الرشيد، مشيرة إلى أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعكس عمق التلاحم الوطني بين القيادة والشعب؛ حيث تتآلف قلوب شعب دولة الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة ويقف الجميع في هذا اليوم إجلالاً وتقديراً واحتراماً لتضحيات شهدائنا الأبرار.

 

المصدر: وام
خولة السويدي
يوم الشهيد
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©