هزاع بن زايد: "يوم الشهيد" يجسِّد تضحيات أبطال الإمارات في سبيل رفعة الوطن

أكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تُجسّد أسمى معاني التضحية والبذل والعطاء، وتُعبّر عن وفاء دولة الإمارات لأبنائها الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفّاقة بالعزة والمجد والفخر.

وقال سموّه في كلمة له بهذه المناسبة: "إن يوم الشهيد يجسِّد تضحيات أبطال الإمارات في سبيل رفعة الوطن ومجده وازدهاره؛ فهو ليس مجرّد تاريخ في الذاكرة الوطنية، بل هو شاهد حيّ على صدق الانتماء والولاء لأبناء الإمارات الأوفياء، الذين لبّوا نداء الواجب بكل شجاعة وإخلاص، ووقفوا للذود عن الوطن ومكتسباته".

وأشار سموّه إلى أن تكريم الشهداء والوفاء لأسرهم يُمثل ركيزة أساسية في منظومة القيم الإماراتية التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي واصلت ترسيخها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتبقى ذكرى الشهداء حيّة في الوجدان الوطني، ومصدر إلهام تتوارثه الأجيال.

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن يوم الشهيد يُجسِّد وحدة البيت الإماراتي، ويُعبِّر عن نسيج مجتمعي متماسك قائم على قيم الوفاء والانتماء، ويعكس التقدير العميق الذي توليه دولة الإمارات لكل من بذل وضحّى وعمل بجدٍ في سبيل رفعة الوطن وسيادته.

واختتم سموّه كلمته بالتأكيد على أن أبناء الإمارات حين يحيون هذه المناسبة الوطنية الغالية، فإنما يجددون التزامهم بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، ورفع رايته في كل الميادين، إيماناً منهم بأن دماء الشهداء ستظل نبراساً تهتدي به الأجيال، وعهداً وطنياً لا يُنسى في مسيرة الإمارات نحو المستقبل.