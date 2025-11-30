الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن زايد: نقف وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات شهدائنا الأبرار

خالد بن زايد
30 نوفمبر 2025 14:26

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن يوم الشهيد ليس مناسبة للذكرى فحسب، بل هو عهدٌ نجدد فيه وفاءنا لمن كتبوا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات، ونستمد من عطائهم دروس القوة والإيثار والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة التي أولت أبناءها كل رعاية واهتمام.

 

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم المهيب، نقف وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين إصطفاهم الله ليكونوا حماة للوطن ورمزاً خالداً للعزة والكرامة، بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الحق، وصوناً لسيادة الوطن، وحمايةً لمكتسباته، ليبقى شامخاً عزيزاً، تسوده قيم السلام والأمن والإنسانية".

 

ووجه سموه تحية إجلال لكل شهيد روى أرض الإمارات بدمه الزكي، وتحية فخر واعتزاز لأسر الشهداء وذويهم الذين ضربوا أروع أمثلة الصبر والثبات والإيمان، وستظل دولتنا، بقيادتنا الحكيمة، وفيّة لذكراهم، معتزة بمكانتهم، حافظة لسيرتهم في وجدان الأجيال.

المصدر: وام
خالد بن زايد
يوم الشهيد
