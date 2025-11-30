الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم أم القيوين: تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

حاكم أم القيوين
30 نوفمبر 2025 15:30

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تعبر فيها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أمن الوطن والحفاظ على مكتسباته وسيادته.

وقال سموه - في كلمة له بهذه المناسبة - إن تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل خالدة في ذاكرة الوطن ويشكل إحياء ذكرى يوم الشهيد رسالة تقدير وعرفان لهذه الكوكبة من أبناء الوطن الأبرار الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف سموه: "ونحن نستذكر معاً بطولات شهدائنا الأبرار، نترحم على أرواحهم الطاهرة، ونشد على أيادي ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة رمز الرجولة والشرف والشهامة، مرابطين في مختلف ميادين البذل والعطاء، يذودون عن الوطن ويحمون مقدراته ويحفظون عليه أمنه واستقراره، ويسطرون كل يوم فصولاً جديدة في سجل عِز الإمارات، لتواصل دولتنا مسيرتها المباركة وسعيها الحثيث نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".

ووجّه صاحب السمو حاكم أم القيوين تحية إعزاز وتقدير لأمهات وذوي الشهداء الأبطال، الذين قدموا أنبل صور الفخر والاعتزاز بما قدمه أبناؤهم لوطنهم، مؤكداً سموه أن الولاء والعطاء والتضحية قيم متأصلة في نفوس أهل الإمارات، وميراث عِز تتناقله الأجيال، وبرهان ساطع على أن أهل الإمارات بترابطهم وتلاحمهم، واصطفافهم وراء قيادتهم الرشيدة قادرون على تجاوز أعتى التحديات لمواصلة مسيرة الكرامة والعمل والأمل بكل عزيمة وإصرار على الوصول بالإمارات إلى أعلى مراتب الرفعة والازدهار.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
الإمارات
يوم الشهيد
