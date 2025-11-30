الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"كالدس" تستعرض حلولها الدفاعية في إيديكس 2025 بالقاهرة

شعار كالدس
30 نوفمبر 2025 16:22

تشارك مجموعة كالدس القابضة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" الذي يُقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر وذلك ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد مشاركة المجموعة في المعرض الدولي المتخصص في الصناعات الدفاعية محطة مهمة ضمن سلسلة مشاركاتها الدولية، حيث تهدف إلى استعراض أحدث منظوماتها الدفاعية المتكاملة ومنتجاتها الجوية والبرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز حضور الصناعات الوطنية في الأسواق الآسيوية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في قطاع الدفاع والأمن الإقليمي.

تعرض مجموعة كالدس، خلال مشاركتها في المعرض، قدراتها التصنيعية من خلال تسليط الضوء على أبرز منتجاتها وتقنياتها الدفاعية الرائدة التي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات ضمن قطاعاتها الثلاثة المتكاملة: قطاع الأنظمة البرية، وقطاع الطيران، وقطاع الأنظمة الدفاعية والصواريخ.
تشمل هذه التقنيات آلية سويحان ثمانية الدفع الحديثة والمتطورة في قدراتها، ومنظومة صواريخ "الحداه" عالية الدقة، إلى جانب أحد أهم حلولها وابتكاراتها الفريدة وهي منظومة الدفاع الجوي "الدرع" قصيرة المدى المتطورة القادرة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، في تأكيد على ريادتها في ابتكار منظومات حماية متكاملة ومتقدمة ومواكبة المتطلبات والعملياتية الحديثة.

علاوة على ذلك، تستعرض المجموعة المركبة التكتيكية المدرعة متعددة المهام رباعية الدفع "مَزِيد" المزودة بمنصة إطلاق صواريخ "الحداه"، بالإضافة إلى طائرة الهجوم الخفيفة "بدر-250"، وطائرة التدريب الأساسي B- 250T، ومركبة "الوحش" ثمانية الدفع، ومركبة "الوشق" لمهام الاستطلاع ودوريات الحدود وحماية المنشآت الحيوية، ومنظومة قاذفة الصواريخ "برق" وناقلة الجنود المدرعة متعددة المهام (MCAV005).

أخبار ذات صلة
شراكة بين «كالدس القابضة» و«إندرا» لإنشاء مركز إقليمي لتدريب الطيارين
«كالدس» تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية بمعرض دبي للطيران

تعكس هذه المجموعة الواسعة من المنتجات الدفاعية إمكانات كالدس التصينعية المتقدمة ونضج قدراتها في مجال البحث والتطوير ومدى التطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بوجه عام في مجالات التصميم والهندسة والابتكار والتكامل الصناعي.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كالدس": "تأتي مشاركتنا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وما يربطهما من تعاون وطيد عبر عقود في المجالات كافة، وفي ضوء التزامنا الراسخ بتعزيز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية في الأسواق العربية والدولية، وترسيخ التعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في دعم أهدافنا في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة ومستقلة، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في هذا المجال".

من جهته، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة إن "المعرض الدولي للصناعات الدفاعية يمثل منصة استراتيجية لعرض أحدث تقنياتنا وأنظمتنا المتكاملة، وإبراز ما وصلت إليه قدرات مجموعة كالدس من تميّز وابتكار في التصنيع الدفاعي القائم على الكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة".
وأضاف "نحرص، من خلال هذه المشاركة، على فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتقديم حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركاء الإقليميين والدوليين. نواصل في كالدس الاستثمار في البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، انطلاقاً من رؤيتنا في أن تكون المجموعة رمزاً للصناعات الدفاعية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يعكس الثقة المتنامية بمنتجاتنا في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية كمركز صناعي متقدم وموثوق في مجال الدفاع والأمن".

تأتي مشاركة مجموعة كالدس القابضة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2025 في القاهرة ضمن استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العربية والأفريقية التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على الحلول الدفاعية المتكاملة والمستدامة.
وتسعى المجموعة، من خلال المشاركة، إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني، بما يعزز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية كخيار موثوق في مجالات الابتكار والتطوير والإنتاج المشترك.

المصدر: وام
مجموعة كالدس القابضة
المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©