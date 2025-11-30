الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
30 نوفمبر 2025 17:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 21:45، والجزرالأول عند الساعة 16:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20 والمد الثاني عند الساعة 05:59، والجزر الأول عند الساعة 37 :12 والجزرالثاني عند الساعة 00:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                             الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                             28 20 85 50

دبي                                 30 21 80 20

الشارقة                            29 16 85 30

عجمان                            29 22 85 45

أم القيوين                         29 16 85 35

رأس الخيمة                      29 14 75 20

الفجيرة                            28 19 40 30

العـين                             28 16 70 30

ليوا                               30 17 90 25

الرويس                          28 17 90 40

السلع                             26 17 90 55

دلـمـا                             26 22 90 60

طنب الكبرى / الصغرى     26 22 85 55
أبو موسى                      26 22 85 55.

المصدر: وام
