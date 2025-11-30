جامعة أبوظبي تدعم الابتكار الإعلامي في قمة «بريدج» 2025

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة أبوظبي مشاركتها في قمة «بريدج» 2025، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الإعلام، الذي يعقد في أبوظبي بين 8 و10 ديسمبر. وينضم خبراء الجامعة إلى نخبة من القادة العالميين والمبتكرين وصناع المحتوى، للمساهمة في نقاشات محورية حول مستقبل الإعلام والصحافة المسؤولة والابتكار التقني، تماشياً مع تطور المشهد الإعلامي في دولة الإمارات ورؤية الإمارة في تطوير كوادر إبداعية عالمية المستوى. كما ستعرض الجامعة جناحاً خاصاً بالتعاون مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، مسلطة الضوء على تركيزها على الإبداع والتكنولوجيا والابتكار الرقمي.

وسيشارك كوادر الجامعة من أساتذة وقيادات وطلبة، في جلسات حوارية وتفاعلية؛ بهدف ربط التعليم بالابتكار والتطبيق العملي. ومن بين هذه الجلسات جلسة بعنوان «مستقبل الإعلام الأكاديمي: ما هي المهارات الأكثر أهمية اليوم؟» التي سيقودها المدير التنفيذي للتسويق في الجامعة، بسّام مرة، في جناح شركة فيوري يوم 10 ديسمبر، والتي تستهدف مناقشة سبل إعداد الطلبة لمهن متجددة في مجالات السرد الرقمي، وصناعة المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والوسائط التفاعلية الحديثة.

إلى جانب ذلك، يشارك طلبة الجامعة في جلسات نقاشية تبث عالمياً، يقدمون خلالها رؤى الشباب حول الابتكار وأخلاقيات الإعلام والتقنيات الناشئة والمسارات المهنية الجديدة في الصناعات الإبداعية.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «تعكس قمة «بريدج»، الدور المتنامي لأبوظبي في تشكيل مستقبل الإعلام، كما تتيح لطلبتنا فرصة فريدة للتواصل المباشر مع الخبراء العالميين الذين يصنعون هذا المستقبل اليوم».



مركز للابتكار

مع استضافة أبوظبي فعاليات عالمية كبرى، مثل قمة «بريدج» 2025، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للمعرفة والابتكار. وتأتي مشاركة جامعة أبوظبي في هذا الحدث العالمي لتعزيز هذا التوجه، بما يؤكد دورها في دفع الابتكار الإعلامي، وتطوير كوادر الاتصال والإعلام الرقمي في المنطقة، ودعم شراكات تهدف لترك أثر محلي وعالمي.