«بريدج» تجمع قادة المال والتقنية لبحث اقتصاد الانتباه وصناعة المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)



تستقطب قمة «بريدج 2025»، الحدث العالمي الأضخم في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة في المال والاتصال وصناعة العلامات التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك أنطوني سكاراموتشي، مؤسس SkyBridge Capital، والسير أوليفر دودن، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، إلى جانب قيادات من Google MENA وTata Consultancy Services وCaixin Global وGSMA وPRISA وTBWARAAD، لبحث كيفية خلق القيمة وتسعيرها وبناء الثقة في عصر تتحكم فيه ديناميات الانتباه بقرارات الأسواق وسلوك المستهلكين أكثر من أي وقت مضى.





في جلسة «تقليص سلطة المال في منظومة الإعلام»، يجتمع كل من: بيتر كيرستنز، المستشار في المفوضية الأوروبية وأحد أبرز مهندسي الأطر التنظيمية المفصلية مثل MiCA وDORA، والدكتور مايكل بيووار، المفوض السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأنطوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لشركة SkyBridge Capital ورئيس SALT، لبحث التحولات العميقة التي تقودها الأصول الرقمية ورقمنة الأصول في بنية النظام المالي العالمي.





ويمثل انضباط الاستثمار وتدفقات رأس المال محاور جلسة «الاستثمار في الإعلام»، حيث يشارك كل من: ديفيد جيامبولو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pi Capital، وديلون لوسون-جونستون، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة Guggenheim Brothers Media وعضو الجيل الخامس من عائلة غوغنهايم، رؤاهم حول كيفية دعم رواد الشركات في مجالات الإعلام والترفيه وتقنيات صناع المحتوى. كما يناقشون كيف يقود الإبداع وملكية الجمهور والنماذج التجارية المرنة القيمة طويلة الأمد في قطاع يتطور فيه الإعلام والثقافة بالتوازي.

وفي جلسة «هل باتت استثمارات الإعلام تقوم على رد الفعل لا على التخطيط؟»، يناقش كل من: بن كاسنوتشا، المستثمر في المراحل المبكرة والشريك المؤسس ل Village Global، وسام جيمياه، وزير المملكة المتحدة الأسبق ومؤسس SG& Capital Partners، الأسباب التي تجعل التمويل يرتفع خلال الانتخابات والأزمات، ثم يتراجع عند تحول اهتمام الجمهور. وبالاستناد إلى خبراتهم الممتدة بين السياسات ورأس المال المغامر والعلامات الاستهلاكية، يقترح المتحدثون نماذج أكثر استقراراً يمكنها دعم الصحافة والإعلام المعني بالمصلحة العامة بعيداً عن دورات الانتعاش والانكماش.





وتنتقل النقاشات من تحليل الدورات الإعلامية إلى تصميم الهياكل والبنى التنظيمية في جلسة «تصميم دليل عالمي لصفقات الإعلام»، التي يشارك فيها جون دارسي، الرئيس التنفيذي ل SALT وشريك SkyBridge، والسير أوليفر دودن، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، وجوزيف أوغوريليان، مؤسس Amber Capital ورئيس مجلس إدارة PRISA.





وتبحث الجلسة ملامح منصة عالمية تربط بين المؤسسات الإعلامية ذات الرسائل الواضحة ورأس المال المتوافق مع قيمها، وتوضح كيف يمكن لتحسين التوافق بين المستثمرين وصناع السياسات وقادة الإعلام أن يساهم في بناء منظومة إعلامية أكثر مرونة وقدرة على النمو.





وفي جلسة «عصر الملكية الفكرية الشخصية»، يقدم كل من: آرون لياو، المؤسس والرئيس التنفيذي ل OBS Culture Technology وOBS Investment، وديفيد بيج، الرئيس التنفيذي لشركة Viewture، والدكتور روي سالتر، الشريك الإداري الأول في Virtu Global Advisors، رؤية عملية لتطور الملكية الفكرية في عصر تزداد فيه قيمة العلامات الشخصية والبيانات والسرد العابر للحدود. وبالاستناد إلى خبراتهم الواسعة في صفقات ملكية فكرية تتجاوز قيمتها مئات مليارات الدولارات، يستعرض المتحدثون كيفية إعادة تعريف إنشاء الملكية الفكرية وتقييمها وتداولها، وتأثير ذلك على مستقبل المبدعين والاستوديوهات والمستثمرين في اقتصاد المحتوى العالمي.





أما تحقيق الدخل على مستوى الأفراد، فيشكل محور جلسة «تحقيق الإيرادات في اقتصاد المبدعين منذ اليوم الأول»، التي يشارك فيها دوغلاس كينديسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Selar، وأسامة يوسف، مؤسس Diwan Videos. وانطلاقاً من خبرة Selar في إدارة مدفوعات آلاف صناع المحتوى في أفريقيا، وتجربة Diwan في تطوير قنوات الدخل للمؤثرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستعرض المتحدثان استراتيجيات عملية تساعد المبدعين على الانتقال من مجرد بناء الجمهور إلى تحقيق إيرادات مباشرة عبر الاشتراكات، والمنتجات الرقمية، والتسويق بالعمولة، والتعاونات التجارية.





مواجهة تحديات المعلومات المضللة

في جلسة «المشاركة والشمول في منظومة تكنولوجيا الإعلام»، تستعرض لارا دوار، الرئيسة العالمية للتسويق في GSMA، دور المنصات وشركات الاتصالات والهيئات المهنية في تطوير أطر مشتركة تحفظ صدقية السرد الإعلامي وشموليته ومساءلته. وتناقش الجلسة كيفية مواجهة تحديات المعلومات المضللة وتراجع الثقة.





ويتم التركيز على التقاطع بين الرياضة والإعلام والاستثمار في جلسة «من الشهرة إلى الاستثمار.. كيف يقود الرياضيون والمشاهير التأثير العالمي»، التي تشهد مشاركة كلٍّ من: داني كورتنرايده، المؤسس والشريك الإداري لشركة InStudio Ventures، رومان دي سومّا، رئيس المواهب الدولية في CAA Sports، وجيمس فريوين، المدير الإداري الدولي في دوري المقاتلين المحترفين PFL.





تحالف «بريدج»

يشار إلى أن تحالف «بريدج» منظمة عالمية مستقلة غير ربحية، تجمع القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمبدعين والمفكرين والإعلاميين على منصة واحدة للتعاون. ويسهم التحالف في ترسيخ أسس منظومة إعلامية عالمية أكثر ترابطاً، من خلال تسهيل تبادل الخبرات، وضمان توافق الأولويات المشتركة، ودعم التعاون الهادف والبناء عبر الحدود والقطاعات. ويرتكز التحالف في رؤيته على تعزيز المصداقية والثقة والشفافية بين الفاعلين في القطاع، ورفع معايير العمل الإعلامي عالمياً بما يدعم الابتكار المسؤول، ويعزز مكانة الإعلام كقطاع موثوق ومحرك للتنمية.

وانطلق التحالف تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لتعزيز التعاون العالمي والابتكار.





الجلسات

تشكل الجلسات المتعلقة بالتمويل والتسويق، ركيزة أساسية ضمن أكثر من 300 جلسة في برنامج يؤكد رؤية قمة «بريدج» حول التعامل مع المال والإعلام والمعنى كمنظومة واحدة مترابطة، لا كمجالات منفصلة.

وتقام «بريدج» 2025 في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وبوصفها المنصة الرئيسية لتحالف «بريدج»، تجمع القمة قادة قطاعات الإعلام، التكنولوجيا، الترفيه، الثقافة، التعليم، والأعمال.