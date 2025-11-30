الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للفضاء»: نجاح إطلاق «فاي - 1» يدعم الاستكشاف الفضائي

عملية إطلاق ناجحة للقمر «فاي- 1» (من المصدر)
1 ديسمبر 2025 02:44

أبوظبي (الاتحاد) 

قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن إطلاق القمر الاصطناعي «فاي-1» يعكس توجّهاً واضحاً نحو بناء منظومة فضائية تشجّع على مشاركة أوسع للدول والمؤسسات في تطوير تقنيات المستقبل.

وأوضح أن المشروع يعبّر عن رؤية وطنية تهدف إلى تحويل المعرفة الفضائية إلى مجال مفتوح يدعم البحث العلمي، ويعزّز التعاون الدولي، ويرسّخ مكانة الإمارات كدولة تصنع فرصاً جديدة في قطاع يعتمد الابتكار والتطور المستمر. وأضاف: «أهنئ مركز محمد بن راشد للفضاء على هذا الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي فاي-1 الذي يمثّل خطوة مهمة وملهمة تعكس قدرة وإمكانات الدولة على قيادة تطوير برامج متقدمة تُسهم في بناء قدرات تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في علوم الفضاء». 

الشراكات 
وأشار إلى أن الشراكات التي تجمع دولة الإمارات مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تمنح المشروع بعداً دولياً ينسجم مع التزام الدولة بدعم المبادرات التي توسّع آفاق المعرفة، وتوفّر منصات عملية لاختبار التقنيات في المدار، وتدعم مسيرة الاستكشاف الفضائي من خلال مشاريع ترتكز على الكفاءات والشراكات والابتكار.

الفضاء
الأقمار الاصطناعية
وكالة الإمارات للفضاء
