الإمارات تفتتح جناحها في معرض الدفاع المصري اليوم

أبوظبي (الاتحاد)



يُفتتح اليوم معرض الدفاع المصري «إيدكس 2025»، الذي يُقام برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من الأول وحتى الرابع من شهر ديسمبر 2025، ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يجمع نُخبة من قادة الصناعة وصنّاع القرار والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض الدفاع المصري 2025 بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إذ يضم الجناح سبع جهات وطنية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية والخدمات المتقدمة، تشمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إيدج، ومجموعة كالدس القابضة، وشركة جال للخدمات اللوجستية العالمية للفضاء والطيران، إضافة إلى شركة أمرك المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعَمرة، إلى جانب مجلة الجندي، الدورية الرسمية للقوات المسلحة الإماراتية، ومجموعة أدنيك، الجهة المنظمة للجناح. ويعكس هذا الحضور حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية المتقدمة.

يلعب مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوراً محورياً في دعم المشتريات الدفاعية عبر ضمان توافق برامج الاستحواذ مع متطلبات القدرات الوطنية طويلة الأجل، ملتزماً بمبادئ توفير القيمة وأهداف التوطين الصناعي. ويُسهم المجلس في بناء قاعدة صناعية دفاعية مرنة من خلال توطين الصناعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، ودمج الشركات الإماراتية في سلاسل القيمة العالمية لمصنعي المعدات الأصلية، إلى جانب تطوير بيئة تنظيمية متوازنة تشمل خطط الترخيص والمعايير، وأطر الاختبار والمطابقة وأنظمة الامتثال.

كما يُشرف المجلس على توفير مناطق صناعية متخصصة في الدفاع، وتمكين البنية التحتية اللازمة للتصنيع عالي الجودة، بالتوازي مع تفعيل منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية، عبر برامج استراتيجية تدعم استيعاب التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.



تقنيات

تستعد مجموعة إيدج، إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لاستعراض مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة عبر خمسة قطاعات رئيسية تشمل الذخائر الموجهة بدقة، والمنصات البحرية، إضافة للمنصات الجوية ذاتية التشغيل، إلى جانب الأسلحة والذخائر، والاتصالات الآمنة.

فيما تقدم مجموعة كالدس القابضة أحدث منتجاتها وتقنياتها الدفاعية المطورة والمصنّعة بالكامل في دولة الإمارات، من خلال ثلاث مجموعات متكاملة تضم: الفضاء، والأنظمة الأرضية، والصواريخ وأنظمة الدفاع. ومن أبرز المعروضات مركبة الدعم القتالي المدرعة (MATV) المزودة بمنصة إطلاق الصواريخ (AlHeda)، والتي تمثّل نقلة نوعية في حلول الدعم القتالي.

أما مجموعة أدنيك، فتُركز على تعزيز علاقاتها الدولية والترويج للنسخ القادمة، بما في ذلك معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (إيسنار)، إضافة إلى نسخة 2027 من معرض الدفاع (آيديكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس).



أحدث المنتجات

كما يُمثّل جناح الإمارات مركزاً للتواصل وتبادل المعرفة وبناء شراكات جديدة في المشهد الدفاعي العالمي، ويدعو العسكريين وصنّاع القرار والوفود الرسمية لزيارته في القاعة رقم (3) بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات الدفاع الإماراتية، والتباحث حول فرص التعاون لتعزيز صناعة الدفاع والأمن على المستوى الدولي.