الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك: ملتزمون بالحفاظ على تراثنا الثقافي العريق

نهيان بن مبارك في حديث مع حميد الظاهري بحضور حمدان بن شخبوط بن نهيان (وام)
1 ديسمبر 2025 02:45

العين (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين، بمشاركة قياسية من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في القطاع.

ويُعد المعرض الذي يُنظّم من قِبَل مجموعة أدنيك إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، منصّةً عالميةً تجمع بين الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل والانفتاح على الابتكار في مجالات الصيد والفروسية والرياضات التراثية.

رافق معاليه في الجولة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حيث اطّلع معاليه على أبرز الأجنحة المشاركة وما تقدّمه من أحدث المعدات والتقنيات في مجالات الصيد والفروسية والتخييم، إلى جانب الابتكارات الجديدة التي تم إطلاقها خلال المعرض.

كما التقى معاليه بعدد من المسؤولين وصنّاع القرار في الشركات المحلية والعالمية المشاركة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في تعزيز مكانة مدينة العين كوجهة سياحية وثقافية وتراثية متنامية، خصوصاً مع اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارته للمعرض: «إن معرض العين الدولي للصيد والفروسية في دورته الأولى يمثّل حدثاً استثنائياً يعكس رؤية دولة الإمارات في الجمع بين الأصالة والابتكار، ويجسّد التزامنا العميق بالحفاظ على تراثنا الثقافي العريق، وفي الوقت نفسه استشراف المستقبل من خلال دعم التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة. هذا المعرض ليس مجرد منصّة لعرض المنتجات والخدمات، بل هو مساحة للتواصل الحضاري وتبادل المعرفة بين مختلف الثقافات، بما يعزّز قيم التسامح والتعايش التي تقوم عليها دولتنا».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخُطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج عالمي في صون التراث الوطني، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم مبادرات الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات. وترتكز جهودنا اليوم على رؤية سموّه الحكيمة التي تجعل من الثقافة والتراث جسراً للحوار والتواصل وبناء الشراكات الدولية، بما يعكس مكانة دولة الإمارات وريادتها على مستوى المنطقة والعالم». 

أخبار ذات صلة
علي بن تميم لـ «الاتحاد»: «العين للكتاب».. منصّة دولية لترسيخ الهوية وتمكين المواهب
الجزيرة والوحدة يكملان عقد نصف نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

وقال معاليه: «إن ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية يؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها مدينة العين كوجهة سياحية وثقافية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية مع الانفتاح على العالم والتعريف بالإرث الحضاري الغني للدولة». 

شهدت الدورة الأولى من المعرض مشاركة 873 عارضاً وعلامة تجارية من 12 دولة، على مساحة بلغت 24 ألف متر مربع، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث المرموق.
وتميّز المعرض بنسبة مشاركة محلية بلغت 88% إلى جانب 12% من الشركات والعلامات التجارية الدولية، مما وفّر منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

20 فعالية

كما قدّم المعرض أكثر من 20 فعالية حيّة ومسابقات تراثية، منها مسابقة الطبخ الشعبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وورش عمل للقهوة العربية، ومسابقة أداء «اليولة» التقليدية، في أجواء نابضة بالأصالة والمشاركة المجتمعية، ليجسّد المعرض التزام الإمارات بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الابتكار في أنشطة الصيد المستدام والفروسية وحماية البيئة.

 

ويُعد المعرض في نسخته الأولى بالعين حدثاً استثنائياً يجمع بين الماضي والمستقبل، ويعكس رؤية الإمارات في صناعة الفرص وتعزيز الاستدامة، ليكون مركزاً حيوياً لتبادل المعرفة وبناء المجتمعات على المستويين المحلي والدولي.

معرض العين الدولي للصيد والفروسية
نهيان بن مبارك
العين
هزاع بن زايد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©