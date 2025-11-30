دبي الإسلامي يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج

جمعة النعيمي (أبوظبي)



تلقّى صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، تبرّعاً كريماً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 5 ملايين درهم، ضمن مبادرة «فرجت» وبالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أسهم في الإفراج عن (73) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً، تعزيزاً لجهود الصندوق في دعم الحالات الإنسانية والتخفيف عن أسر النزلاء. وأعرب خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، عن بالغ تقديره لبنك دبي الإسلامي على مساهمته السخية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية، ويساند مبادرات الصندوق في تمكين النزلاء من العودة لأسَرهم واستعادة استقرارهم الاجتماعي. وأكد بدران أن الصندوق يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، في إطار منظومة عمل تكاملية تُسهم في تعزيز قيم العطاء، وترسيخ مبادئ الرحمة والتعاون التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وجدَّدت إدارة بنك دبي الإسلامي تأكيدها على التزام البنك بدعم المبادرات الإنسانية والوطنية، انطلاقاً من دوره المجتمعي واستراتيجيته في تعزيز العمل الخيري، والوقوف إلى جانب الجهود المؤسسية التي تُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع.