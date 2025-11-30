الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تؤكد ضرورة الالتزام المروري أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد

سيف المزروعي
1 ديسمبر 2025 02:44

دبي (الاتحاد) 


أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، على جميع قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54، مُشيراً إلى أن الوعي المروري والالتزام بالقوانين يشكّلان الركيزة الأساسية للحفاظ على سلامة الجميع وضمان سير الاحتفالات بشكل حضاري وآمن.
وشدّد على أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة يجب ألا تُعكَّر بأي سلوكيات مرورية خاطئة أو مخالفات تهدد سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن التصرفات المتهورة قد تتسبب في وقوع حوادث مؤسفة تُفسد روح البهجة التي تجمع أفراد المجتمع في هذا اليوم.
وأوضح اللواء المزروعي أن عيد الاتحاد يشكّل رمزاً للفخر والانتماء والوحدة، وهو ما يستوجب من الجميع التعبير عن فرحتهم بشكل مسؤول يعكس الصورة الحضارية الراقية لمجتمع دولة الإمارات، ويؤكد احترام الأنظمة والقوانين التي وُضعت للحفاظ على سلامة الجميع. 
وأهاب بالمواطنين والمقيمين لجعل هذه المناسبة فرصة لتعزيز الوعي المروري، وتقديم نموذج للاحتفال الإيجابي الذي يحافظ على انسيابية الحركة المرورية ويضمن سلامة مستخدمي الطريق في مختلف مناطق الإمارة.
وحثّ المسافرين الذين لديهم رحلات جوية إلى الخروج المبكر والتوجّه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، تجنباً لأي تأخير قد يطرأ نتيجة الازدحامات المتوقعة خلال فترة الاحتفالات، خصوصاً في محيط مطارات دبي، داعياً مستخدمي الطرق المؤدية إلى مطارات دبي وشارع المطار إلى اختيار الطرق البديلة لتفادي الازدحامات المرورية، ومنح الأولوية للمسافرين المغادرين والقادمين خلال فترة احتفالات عيد الاتحاد الـ 54.

التزام السائقين بالتعليمات

أكد اللواء سيف المزروعي على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد، والتي تشمل: عدم استخدام أنواع الرش «الإسبريه» من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحات الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم كتابة عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ أو فتحة السقف، وعدم تغطية الزجاج الأمامي أو الجانبي أو الخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية. كما شدّد على منع إقامة المسيرات أو التجمعات العشوائية، ومنع القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم رفع أعلام غير علم دولة الإمارات.

سيف المزروعي
عيد الاتحاد
الإمارات
دبي
شرطة دبي
