الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»: راية الإمارات رمز للإنسانية والسلام

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية أحيت يوم الشهيد على مستوى فروعها في الدولة (من المصدر)
1 ديسمبر 2025 02:43

أبوظبي (الاتحاد) 

أحيت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مستوى فروعها في الدولة، ذكرى يوم الشهيد الوطنية، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لشهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم في سبيل أن تظل راية الإمارات خفاقةً عاليةً رمزاً للشموخ والعزة والكرامة والإنسانية والسلام، مجددةً العهد في السير على نهجهم والمحافظة على تراب هذا الوطن المعطاء ومنجزاته والولاء لقيادته، والارتقاء به في كل مجالات الحضارة والتقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة: في «يوم الشهيد»، تتجلى أسمى معاني الولاء والوفاء، نُخلّد فيه إرثاً من القيم الوطنية التي حملها أبناء الإمارات بصدقٍ وإخلاص، قيم العز والفخر والإباء، والشهامة والفزعة. فالشهيد دافع عن الوطن، وصان الدين، وحمى المال والعرض، وجاد بروحه، وبذل دماءه الزكية لتظل تلك التضحيات درساً للأجيال في حب الوطن والدفاع عنه. 
وأضاف معاليه: في هذا اليوم المشهود نُعبّر عن شكرنا لشهدائنا بالدعاء لهم، وتكريم أسرهم والاعتزاز بذويهم، وإبراز تلك المعاني والمبادئ الوطنية الخالدة، وغرسها في الأجيال، والتذكير بما للشهداء من منزلةٍ عظيمةٍ عند ربهم، فرحم الله شهداء الإمارات الأبرار، ورفع درجتهم في عليين، وحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل شر.
ونكّست الهيئة العلم ورفعته تكريماً للشهداء، داعيةً الله أن يجعلهم في عالي الجنات، وأن يحفظ هذا البلد وقيادته الرشيدة ويوفقهم لما فيه الخير للشعب والإنسانية عامة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©