«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»: راية الإمارات رمز للإنسانية والسلام

أبوظبي (الاتحاد)



أحيت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على مستوى فروعها في الدولة، ذكرى يوم الشهيد الوطنية، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لشهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم في سبيل أن تظل راية الإمارات خفاقةً عاليةً رمزاً للشموخ والعزة والكرامة والإنسانية والسلام، مجددةً العهد في السير على نهجهم والمحافظة على تراب هذا الوطن المعطاء ومنجزاته والولاء لقيادته، والارتقاء به في كل مجالات الحضارة والتقدم والازدهار.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة: في «يوم الشهيد»، تتجلى أسمى معاني الولاء والوفاء، نُخلّد فيه إرثاً من القيم الوطنية التي حملها أبناء الإمارات بصدقٍ وإخلاص، قيم العز والفخر والإباء، والشهامة والفزعة. فالشهيد دافع عن الوطن، وصان الدين، وحمى المال والعرض، وجاد بروحه، وبذل دماءه الزكية لتظل تلك التضحيات درساً للأجيال في حب الوطن والدفاع عنه.

وأضاف معاليه: في هذا اليوم المشهود نُعبّر عن شكرنا لشهدائنا بالدعاء لهم، وتكريم أسرهم والاعتزاز بذويهم، وإبراز تلك المعاني والمبادئ الوطنية الخالدة، وغرسها في الأجيال، والتذكير بما للشهداء من منزلةٍ عظيمةٍ عند ربهم، فرحم الله شهداء الإمارات الأبرار، ورفع درجتهم في عليين، وحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل شر.

ونكّست الهيئة العلم ورفعته تكريماً للشهداء، داعيةً الله أن يجعلهم في عالي الجنات، وأن يحفظ هذا البلد وقيادته الرشيدة ويوفقهم لما فيه الخير للشعب والإنسانية عامة.