الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للإعلام» تحيي يوم الشهيد تجسيداً لقيَم الوفاء والعرفان بتضحيات أبناء الوطن

راشد القبيسي وقيادات أبوظبي للإعلام وموظفوها خلال المراسم (الاتحاد)
1 ديسمبر 2025 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء


أحيت «أبوظبي للإعلام» ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، تكريماً لشهداء الإمارات، وتجسيداً لقيم الوفاء والعرفان بتضحيات أبناء الوطن، الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عنه وصوناً لإنجازاته ومكتسباته.

التلاحم المجتمعي
وشهدت الفعالية التي أقيمت في مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع لأبوظبي للإعلام تنكيس علَم دولة الإمارات بحضور القيادات التنفيذية وموظفي الشركة من مختلف منصاتها الإعلامية التابعة لها، والوقوف دقيقة للدعاء الصامت، في أجواء جسّدت مشهداً وطنياً يعبّر عن عمق التلاحم المجتمعي واستمرارية النهج الذي رسّخه الآباء المؤسّسون في تعزيز روح الاتحاد والوحدة الوطنية.
وواكبت «أبوظبي للإعلام» فعاليات «يوم الشهيد» من خلال تغطية إعلامية شاملة عبر منصاتها التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والرقمية، بما ينسجم مع دورها الوطني ومسؤوليتها في إبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وتسليط الضوء على ذكرى الشهداء وما قدّموه من بطولات ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن وأبنائه.

صفحات مشرقة
وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها مآثر أبناء الوطن الذين جسّدوا بشجاعتهم معنى الفداء الحقيقي، وكتبوا بأرواحهم الطاهرة صفحات مشرقة في مسيرة الوطن. نستذكرهم اليوم بإجلال، ونرفع دعاءنا بأن يتغمّدهم الله تعالى بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم السكينة والفخر بما قدّمه أبناؤهم من تضحيات مشرّفة».
واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام «أبوظبي للإعلام» الراسخ بدعم الرسالة الوطنية التي تحملها هذه المناسبة، من خلال إنتاج وتقديم محتوى إعلامي يعكس تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، ويجسّد القيم الإماراتية الأصيلة في التضامن والتلاحم والإخاء والوفاء، ليبقى يوم الشهيد علامة مضيئة تُذكّرنا جميعاً بواجبنا تجاه الوطن وحماية مكتسباته.

أبوظبي للإعلام
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©