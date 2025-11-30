«أبوظبي للإعلام» تحيي يوم الشهيد تجسيداً لقيَم الوفاء والعرفان بتضحيات أبناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



أحيت «أبوظبي للإعلام» ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، تكريماً لشهداء الإمارات، وتجسيداً لقيم الوفاء والعرفان بتضحيات أبناء الوطن، الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عنه وصوناً لإنجازاته ومكتسباته.



التلاحم المجتمعي

وشهدت الفعالية التي أقيمت في مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع لأبوظبي للإعلام تنكيس علَم دولة الإمارات بحضور القيادات التنفيذية وموظفي الشركة من مختلف منصاتها الإعلامية التابعة لها، والوقوف دقيقة للدعاء الصامت، في أجواء جسّدت مشهداً وطنياً يعبّر عن عمق التلاحم المجتمعي واستمرارية النهج الذي رسّخه الآباء المؤسّسون في تعزيز روح الاتحاد والوحدة الوطنية.

وواكبت «أبوظبي للإعلام» فعاليات «يوم الشهيد» من خلال تغطية إعلامية شاملة عبر منصاتها التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والرقمية، بما ينسجم مع دورها الوطني ومسؤوليتها في إبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وتسليط الضوء على ذكرى الشهداء وما قدّموه من بطولات ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن وأبنائه.



صفحات مشرقة

وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها مآثر أبناء الوطن الذين جسّدوا بشجاعتهم معنى الفداء الحقيقي، وكتبوا بأرواحهم الطاهرة صفحات مشرقة في مسيرة الوطن. نستذكرهم اليوم بإجلال، ونرفع دعاءنا بأن يتغمّدهم الله تعالى بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم السكينة والفخر بما قدّمه أبناؤهم من تضحيات مشرّفة».

واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام «أبوظبي للإعلام» الراسخ بدعم الرسالة الوطنية التي تحملها هذه المناسبة، من خلال إنتاج وتقديم محتوى إعلامي يعكس تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، ويجسّد القيم الإماراتية الأصيلة في التضامن والتلاحم والإخاء والوفاء، ليبقى يوم الشهيد علامة مضيئة تُذكّرنا جميعاً بواجبنا تجاه الوطن وحماية مكتسباته.