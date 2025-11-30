الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المكتب الوطني للإعلام يحيي ذكرى يوم الشهيد

جمال الكعبي وعدد من موظفي المكتب خلال المراسم (وام)
1 ديسمبر 2025 02:43

أبوظبي (وام) 

أحيا المكتب الوطني للإعلام، أمس، الذكرى السنوية لـ«يوم الشهيد»، التي توافق الـ30 من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقر المكتب في أبوظبي. 

وبدأت المراسم، بتنكيس علَم الدولة وبدقيقة صمت ودعاء لأرواح الشهداء، عقب ذلك تم رفع علَم الدولة على سارية المكتب مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
ورفع الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لمساعيها الحثيثة ومبادراتها المتواصلة في صون أسر الشهداء، وما يولونه من عناية كريمة لضمان حياة كريمة لأبناء أولئك الأبطال الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل الوطن. 
وأكد الكعبي أن يوم الشهيد محطة وطنية تستحضر في الوجدان معاني الوفاء للقيادة، وتعزز روح الانتماء للوطن والاعتزاز بحمايته وصون سيادته، وما يقتضيه ذلك من بذل وعطاء وتضحية، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، مجدداً العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، ويزيدها أمناً ورخاءً وازدهاراً. 
وجرت مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» في المكتب الوطني للإعلام، بحضور عدد من موظفي المكتب.

المكتب الوطني للإعلام
أبوظبي
الإمارات
يوم الشهيد
