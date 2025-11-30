عبدالله الحميدان: ارتقوا في ميادين الواجب والشرف

أبوظبي (وام)



قال عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدّد من خلالها العهد بالوفاء لمن ارتقوا في ميادين الواجب والشرف، ونسطّر أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم ذكرى شهدائها الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحمايةً لسيادته وأمنه واستقراره».

وأردف: «لقد ضرب شهداؤنا البواسل أروع الأمثلة في التضحية والبسالة ونصرة الحق، وتركوا للأجيال إرثاً خالداً من الفخر والعزة، سيظل منارة تهدي أبناء الوطن وتُلهمهم حب العطاء والإخلاص في خدمة الإمارات، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يجزل لهم المثوبة في جنات النعيم، وأن يحفظ دولة الإمارات قوية آمنة مزدهرة تحت راية قيادتها الحكيمة».