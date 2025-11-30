الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله الحميدان: ارتقوا في ميادين الواجب والشرف

عبدالله الحميدان: ارتقوا في ميادين الواجب والشرف
1 ديسمبر 2025 02:38

أبوظبي (وام) 

قال عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدّد من خلالها العهد بالوفاء لمن ارتقوا في ميادين الواجب والشرف، ونسطّر أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة. 
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم ذكرى شهدائها الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحمايةً لسيادته وأمنه واستقراره». 
وأردف: «لقد ضرب شهداؤنا البواسل أروع الأمثلة في التضحية والبسالة ونصرة الحق، وتركوا للأجيال إرثاً خالداً من الفخر والعزة، سيظل منارة تهدي أبناء الوطن وتُلهمهم حب العطاء والإخلاص في خدمة الإمارات، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يجزل لهم المثوبة في جنات النعيم، وأن يحفظ دولة الإمارات قوية آمنة مزدهرة تحت راية قيادتها الحكيمة».

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
هيئة زايد لأصحاب الهمم
عبدالله الحميدان
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©