الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد السويدي: تكريس مكانة الشهداء في الوجدان

محمد السويدي: تكريس مكانة الشهداء في الوجدان
1 ديسمبر 2025 02:38

أبوظبي (وام)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم الشهيد يُمثّل مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولاتهم التي سطّرت أسمى معاني الكرامة والانتماء، ونجدّد العهد على السير على خطاهم في حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، فهم رمز عزّنا وتاج فخرنا بين الأمم على مرّ السنين.
وأضاف السويدي، في كلمة له في يوم الشهيد: «إن قيادتنا الرشيدة تُجسّد أسمى معاني الوفاء لأبنائها الأبرار، إذ أحاطت أسر الشهداء وذويهم بعناية خاصة، وكرّمت تضحياتهم بما يليق بمكانة من قدموا أرواحهم فداءً للوطن»، لافتاً إلى أن هذه المواقف الإنسانية النبيلة تعكس عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتُرسّخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العزيمة والوفاء والإيثار، وتجسد معاني وحدة الصف والتلاحم الوطني، وتُكرّس مكانة الشهداء في وجدان الوطن وضمير أبنائه.

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
محمد السويدي
صندوق أبوظبي للتنمية
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©