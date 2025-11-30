محمد السويدي: تكريس مكانة الشهداء في الوجدان

أبوظبي (وام)



قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن يوم الشهيد يُمثّل مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولاتهم التي سطّرت أسمى معاني الكرامة والانتماء، ونجدّد العهد على السير على خطاهم في حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، فهم رمز عزّنا وتاج فخرنا بين الأمم على مرّ السنين.

وأضاف السويدي، في كلمة له في يوم الشهيد: «إن قيادتنا الرشيدة تُجسّد أسمى معاني الوفاء لأبنائها الأبرار، إذ أحاطت أسر الشهداء وذويهم بعناية خاصة، وكرّمت تضحياتهم بما يليق بمكانة من قدموا أرواحهم فداءً للوطن»، لافتاً إلى أن هذه المواقف الإنسانية النبيلة تعكس عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتُرسّخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العزيمة والوفاء والإيثار، وتجسد معاني وحدة الصف والتلاحم الوطني، وتُكرّس مكانة الشهداء في وجدان الوطن وضمير أبنائه.